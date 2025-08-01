Исследование показало, что мужчины, родившиеся летом, чаще страдают депрессией, пишет Daily Mail.

Новое исследование, проведенное в Политехническом университете Квантлен, выявило возможную связь между временем рождения и риском депрессии у мужчин. Согласно результатам, мужчины, рожденные летом, чаще демонстрируют симптомы депрессии, чем те, кто появился на свет в другие времена года.

В исследовании участвовали 303 человека со средним возрастом 26 лет. Большинство респондентов имели южноазиатское, европейское или филиппинское происхождение и были набраны из университетов Ванкувера.

Участники прошли психологическое тестирование с использованием стандартных шкал для оценки депрессии и тревожности. Полученные данные показали, что 84% респондентов имели признаки депрессии, а 66% – тревожные расстройства.

После анализа результатов выяснилось, что сезон рождения не оказывает заметного влияния на уровень тревожности, но может влиять на риск депрессии — особенно у мужчин. Так, среди мужчин, родившихся летом, уровень депрессивных симптомов был выше, чем у тех, кто родился зимой, весной или осенью.

Ведущий автор исследования Аршдип Каур подчеркивает необходимость дальнейшего изучения биологических факторов, таких как воздействие света, температура и здоровье матери во время беременности, которые могут влиять на психическое состояние во взрослом возрасте.

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