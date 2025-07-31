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Китайские ученые назвали точный возраст, в котором человек начинает стареть

Daily Mail: человек начинает стареть в 30 лет
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Ученые из Китая выявили, что процесс старения человеческого организма начинается в возрасте 30 лет, пишет Daily Mail.

Исследование, основанное на анализе 516 образцов тканей от 76 доноров органов в возрасте от 14 до 68 лет, показало, что молекулярные изменения, связанные со старением, запускаются в 30-летнем возрасте, хотя их последствия становятся заметны позже.

Ученые обнаружили, что первые признаки старения проявляются в надпочечниках — парных органах, расположенных над почками и отвечающих за выработку гормонов. Уровень определенных белков в этих органах начинает изменяться уже в третьей декаде жизни. Однако наиболее выраженный скачок в процессе старения наблюдается после 50 лет, когда в нескольких системах организма одновременно происходит резкое увеличение количества белков, связанных с возрастными заболеваниями.

Особое внимание ученых привлек белок GAS6, участвующий в регуляции роста и выживания клеток. Его уровень повышается с возрастом, особенно в кровеносных сосудах, что делает их более уязвимыми. Наибольшее повреждение с возрастом понесла аорта — главная артерия сердца, отвечающая за транспортировку крови по организму. Эксперты связывают эти изменения с ростом риска сердечно-сосудистых заболеваний, фиброза и опухолей печени.

Исследователи также определили факторы, которые могут замедлять или ускорять старение. К положительным относятся регулярные физические нагрузки, сбалансированная диета с упором на птицу и жирную рыбу, достаточный сон и умственная активность. В то же время курение, чрезмерное употребление алкоголя, потребление переработанного мяса, хроническое недосыпание и проживание в неблагоприятных экологической или социальной среде ускоряют проциальной среде ускоряют процессы старения на клеточном уровне.

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