Ученые решили бороться с охотниками на носорогов при помощи радиации

«Би-би-си»: с браконьерами начнут бороться при помощи радиации в рогах носорогов

В Южно-Африканской республике ученые намереваются вводить в рога носорогов радиоактивный материал, чтобы упростить поимку браконьеров. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на исследователей из университета Витватерсранда.

«Пилотное исследование, в котором приняли участие 20 носорогов, подтвердило, что радиоактивный материал «совершенно безопасен» для животных», — рассказал профессор университета Джеймс Ларкин.

Проект называется «Ризотоп», и на его разработку было потрачено $290 тысяч. Создание подходящего материала, безвредного для носорогов, заняло шесть лет. Предполагается, что благодаря радиации в рогах силовики и таможенники смогут пресекать вывоз конечностей из ЮАР.

В настоящее время жертвами браконьеров ежегодно становятся 400 носорогов, а их рога вывозят на черные рынки Азии.

До этого сообщалось, что в Приморье вынесли приговоры пятерым браконьерам, которые незаконно добыли шкуру амурского тигра и хотели продать ее в Китай. Все они были осуждены на лишение свободы сроком от 5 до 5,5 года и выплату штрафа в размере 100 тыс. рублей и компенсации в размере 2,4 млн рублей.

Ранее под Ростовом браконьеры напали на женщину, которая пыталась их остановить.