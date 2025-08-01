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В США наполнили банки для энергетиков водкой и поставили в магазины

BBC: в США банки с энергетическими напитками случайно наполнили водкой
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Shutterstock/1take1shot

Власти США предупреждают потребителей энергетических напитков Celsius о необходимости проверять банки после того, как некоторые из них случайно оказались наполнены водкой. Об этом пишет BBC.

«Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (USFDA) вынесло предупреждение в отношении версии напитка Astro Vibe Blue Razz», — говорится в публикации.

По информации портала, ошибка была совершена после того, как поставщик упаковки отправил пустые банки из-под напитка Celsius компании High Noon, производящей водку-сельтер, которая и наполнила их спиртом.

В связи с инцидентом High Noon решила отозвать упаковку Beach Variety. Как добавило USFDA, никаких заболеваний или побочных эффектов при использовании этой продукции не зарегистрировано.

До этого Coca-Cola объявила о массовом отзыве своей продукции с рынков нескольких европейских стран из-за повышенного содержания хлоратов. В компании Europacific Partners Belgium уточнили, что проблема была выявлена в ходе проверки качества напитков в бельгийском городе Гент.

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