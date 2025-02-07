Четыре главных правила. Как безопасно смешивать алкоголь

Многие комбинации алкогольных и безалкогольных напитков опасны для здоровья. Так, например, нельзя смешивать дистиллированные напитки и те, что получены методом брожения. Это вызовет более сильное похмелье, и опьянение наступит быстрее. О других правилах смешивания алкоголя «Газете.Ru» подробно рассказала врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова.

— Что нужно знать о смешении алкогольных напитков? Есть ли какие-то правила?

— Смешение алкогольных напитков действительно требует знания определенных правил, чтобы избежать негативных последствий для здоровья и неприятных ощущений на следующий день. Существует четыре основных правила, которых стоит придерживаться.

Так, во-первых, смешивать следует только напитки, изготовленные из одного типа сырья. Например, водка и виски, которые производятся на основе зерновых спиртов, могут сочетаться друг с другом. Также допустимо смешивать коньяк, граппу (традиционный итальянский алкогольный напиток, получаемый путем перегонки выжимок винограда) и бренди, так как они производятся из винограда.

Во-вторых, рекомендуется сначала употреблять более легкие напитки, а затем переходить к крепким. Это помогает избежать быстрого опьянения и тяжелого похмелья на утро.

В-третьих, избегайте углекислого газа. Не стоит запивать алкоголь пивом или шампанским , так как углекислый газ ускоряет всасывание алкоголя в кровь, что может привести к более сильному опьянению и ухудшению самочувствия на следующий день. Отсюда вытекает и следующее правило: алкогольные напитки не стоит запивать сладкими газированными напитками, так как это также может ускорить эффект опьянения.

В-четвертых, важно соблюдать перерывы между напитками: если планируется дегустация нескольких видов алкоголя в течение вечера, рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут между приемами.

close Ольга Майорова Из личного архива

— Почему нельзя смешивать алкоголь, приготовленный по разным технологиям, например, путем брожения и дистилляции?

— Смешивание алкогольных напитков, приготовленных по разным технологиям, действительно может иметь свои особенности и потенциальные риски. Алкоголь, полученный методом брожения (например, пиво или вино), содержит больше сивушных масел и конгенеров, чем дистиллированные напитки (например, водка или виски). Смешивание этих двух типов может привести к более сильному опьянению и более тяжелому похмелью.

Конгенеры — это химические вещества, образующиеся в процессе брожения, отличные от этанола. Эти соединения отвечают за придание вкуса и аромата алкогольному напитку, к ним относится метанол, танины, ацетальдегиды и др. Также смешивание различных видов алкоголя может привести к тому, что человек неосознанно выпьет больше, чем планировал. Это связано с тем, что разные напитки могут иметь разные вкусовые профили и уровень крепости.

— Почему опасно смешивать напитки разной крепости, особенно, если один из них содержит углекислый газ?

— Напитки с углекислым газом, такие как шампанское или газированные коктейли, могут ускорять всасывание алкоголя в кровь. Это происходит из-за повышения давления в желудке, что способствует более быстрому попаданию алкоголя в кровоток. В результате, даже небольшое количество такого напитка может привести к более быстрому опьянению и ухудшению самочувствия.

Когда человек начинает с крепкого алкоголя и затем переходит на менее крепкие напитки, организм не успевает адаптироваться к изменению крепости. Это может привести к накоплению токсичных веществ, таких как альдегид, что увеличивает риск алкогольного отравления. Смешивание крепких спиртных напитков с углекислыми может вызвать резкие скачки артериального давления, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это сочетание может привести к гипертоническому кризу и другим серьезным проблемам со здоровьем.

Но питательная закуска и регулярное питье воды между алкогольными напитками могут снизить риск обезвоживания и похмелья.

— Некоторые говорят, что не стоит пить коктейли с анисом в составе. В чем их опасность?

— Анисовые коктейли достаточно популярны, но они действительно могут представлять определенные риски для здоровья, и вот основные причины, почему их следует употреблять с осторожностью. Первое — высокая крепость. Анисовые напитки, такие как абсент или анисовая водка, часто имеют высокую степень алкоголя (даже до 90% в некоторых сортах абсента). Это может привести к быстрому опьянению и увеличивает риск алкогольного отравления, особенно при смешивании с другими крепкими напитками.

Второе — психоактивные свойства. Некоторые анисовые коктейли содержат компоненты, которые могут вызывать психоактивные эффекты . Например, абсент известен своими потенциальными побочными эффектами, такими как галлюцинации и судороги, что связано с содержанием туйона — вещества, содержащегося в полыни.

И последнее — аллергические реакции. Анис может вызывать аллергические реакции у людей, чувствительных к растениям семейства зонтичных. Это может проявляться в виде кожных высыпаний или более серьезных состояний, таких как анафилаксия.

— Можно ли мешать вино с водкой или пивом?

— В принципе, все правила аналогичны вышесказанным. Оба напитка имеют высокое содержание алкоголя, и их смешивание может значительно увеличить общую крепость коктейля. Это может привести к более быстрому опьянению и увеличивает риск алкогольного отравления, особенно если человек не осознает, сколько алкоголя он на самом деле потребляет.

Сочетание водки и вина часто вызывает более сильное похмелье по сравнению с употреблением одного из этих напитков. Это связано с тем, что оба напитка содержат различные примеси и конгенеры, которые могут усиливать симптомы похмелья, такие как головная боль, тошнота и общее недомогание. С пивом то же самое.

— А энергетики с водкой? Это тоже достаточно популярная комбинация. Что может произойти, если такое выпить? Может ли остановиться сердце?

— Смешивание энергетических напитков с алкоголем может иметь серьезные последствия для здоровья. Кстати, сюда же можно отнести и кофейные крепкие алкогольные коктейли. Основные риски, связанные с такими сочетаниями, включают обманчивое ощущение трезвости . Энергетические напитки содержат кофеин и другие стимуляторы, которые могут маскировать признаки алкогольного опьянения. Это приводит к тому, что человек не осознает, сколько алкоголя он на самом деле выпил, что увеличивает риск острого алкогольного отравления.

Также есть риск повышения артериального давления. Сочетание алкоголя и энергетиков может вызвать резкое повышение артериального давления и даже гипертонический криз. Это особенно опасно для людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как может привести к инфаркту или инсульту. Кроме того, оба напитка обладают мочегонным эффектом, что может привести к сильному обезвоживанию. Это, в свою очередь, может вызвать головокружение, тошноту и другие симптомы.

Исследования показывают, что люди, употребляющие коктейли из водки и энергетиков, в два раза более склонны к травмам в состоянии алкогольного опьянения. Это связано с повышением активности и снижением контроля над своим состоянием. Регулярное употребление таких коктейлей может привести к зависимости от психоактивных веществ, что затрудняет нормальное функционирование без них. Кроме того, это может вызвать проблемы с поджелудочной железой (тяжелые панкреатиты) и повысить риск развития сахарного диабета.

Вообще смешивание энергетиков, включая кофе, с алкоголем — это крайне опасная практика, которая несет серьезные риски для здоровья. Лучше избегать таких сочетаний и употреблять каждый из этих напитков отдельно и в умеренных количествах.

— Можно ли смешивать виски и коньяк?

— Вот это уже не является распространенной практикой, и хотя это не строго запрещено, есть несколько моментов, которые стоит учитывать. Виски и коньяк имеют разные вкусовые профили. Виски может быть дымным, сладким или пряным, в то время как коньяк обычно более фруктовый и цветочный. Смешивание этих двух напитков может привести к конфликту вкусов, что не всегда приятно.

Оба напитка имеют высокую крепость, и их смешивание может привести к быстрому накоплению алкоголя в крови. Это может увеличить риск опьянения и похмелья. Каждый напиток содержит свои сивушные масла и побочные продукты, которые могут усугубить состояние на следующий день.

У разных людей могут быть разные реакции на смешивание напитков. Некоторые могут чувствовать себя нормально, в то время как другие — испытывать дискомфорт или более сильные похмелья. В целом, если вы решите смешивать виски и коньяк, важно делать это с осторожностью и в умеренных количествах. Лучше всего попробовать их по отдельности, чтобы оценить их вкусовые качества, прежде чем смешивать. Ответственное потребление и знание своих пределов всегда будут лучшими практиками.

— А что можно смешивать?

— Есть несколько безопасных вариантов. Это пиво и ликеры, сангрия, апероль шприц, крепкие напитки с соками, например, водка с томатным соком или ром с ананасовым. Кроме того, все ликеры можно смешивать с молочными продуктами или другими ликерами для создания десертных коктейлей.

— Какие есть правила предотвращения алкогольного отравления?

— Первое — употребление пищи перед алкоголем. Это замедляет всасывание алкоголя в кровь. Жирные продукты, такие как сливочное или растительное масло, могут создать защитную пленку на стенках желудка, что теоретически может замедлить процесс. Но не существует универсального продукта, который бы полностью защитил от этого, и масло в этом контексте не является панацеей. Не пейте на голодный желудок: это значительно увеличивает скорость всасывания алкоголя и риск отравления.

Еще одно правило — умеренность. Важно контролировать количество выпитого алкоголя и избегать смешивания различных типов спиртных напитков. Это поможет избежать резкого опьянения и последующего похмелья.

Третье правило — пить воду. Запивание алкоголя водой помогает предотвратить обезвоживание, которое часто сопровождает употребление спиртного. Рекомендуется пить воду между алкогольными напитками.

Из нетривиальных советов — используйте активированный уголь. Его прием перед употреблением алкоголя может помочь снизить его всасывание в кровь.