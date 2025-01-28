В продукции Coca-Cola в Европе выявили высокое содержание хлоратов

Coca-Cola объявила о массовом отзыве своей продукции с рынков нескольких европейских стран из-за повышенного содержания хлоратов. Об этом со ссылкой на AFP сообщает ТАСС.

Отзыв касается марок Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss, Tropico в банках и бутылках, которые находились в обороте с конца ноября 2024 года в Бельгии, Великобритании, Люксембурге, Нидерландах, Франции и ФРГ.

В компании Coca-Cola Europacific Partners Belgium уточнили, что проблема была выявлена в ходе проверки качества напитков в бельгийском городе Гент.

15 мая депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что законопроект о запрете продажи тонизирующих напитков несовершеннолетним не коснется колы и других газировок.

В тот же день Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуму внесли законопроект о запрете розничной продажи детям и подросткам безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетиков) на территории всей России. По его словам, за введение такого запрета ранее проголосовали 90% участников опроса в его Telegram-канале. Опрос был анонимным, в нем приняли участие 300 тысяч аккаунтов.

Ранее Coca-Cola оштрафовали на рекордные $6 млрд за неуплату налогов.