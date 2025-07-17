Учительница забеременела от школьника, за которым «присматривала» с 11 лет

В США забеременевшую от мальчика учительницу обвинили в его растлении

Педагога из Нью-Джерси обвиняют в растлении ребенка. Об этом сообщает New York Post.

По версии следствия, 34-летняя учительница пятого класса по имени Лора Кэрон помогала знакомым с воспитанием детей. Сначала она присматривала за братьями один-два раза в неделю, в это время они ночевали у нее дома.

В 2016 году, когда, предположительно, она проявила свои наклонности, мальчики ненадолго переехали к ней жить. Она выделила им комнату на втором этаже, но нередко один из них (на тот момент ему было 11 лет) просыпался с ней в одной кровати.

Помимо этого, Кэрон принимала с ним душ, в какой-то момент их застали за соитием.

Когда школьнику было 13 лет, педагог родила от него ребенка. При этом мальчик умолял знакомых, которые знали о ситуации, ничего не рассказывать окружающим. Пострадавший боялся, что у его «партнерши» начнутся проблемы, если кто-то еще будет в курсе их романа.

Сама Кэрон не признает вину.

Ранее учительница религии заманивала школьников и заставляла заниматься проституцией.