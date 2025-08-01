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В Узбекистане хотят снимать судимость за преступления, совершенные в подростковом возрасте

В Узбекистане собираются либерализовать уголовную ответственность для подростков
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Павел Лисицын/РИА Новости

Верхняя Палата Узбекистана на пленарном заседании одобрила поправки в закон, позволяющий снимать судимость лицам, отбывшим наказание за не особо тяжкие преступления, совершенные до наступления совершеннолетия. Об этом сообщает пресс-служба Сената Республики.

«На заседании одобрен закон «О внесении дополнений и изменений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан в связи с дальнейшей либерализацией уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних», — сказано в сообщении.

Документ направили на подпись главе государства Шавкату Мирзиёеву. После его вступления в силу гражданин, отбывший наказание за преступление, которое не является особо тяжким и совершено до 18 лет, перестанет считаться судимым. Также минимальный срок ограничения свободы и лишения свободы для лиц младше 18 лет будет сокращен с полугода до месяца.

По статистике, которую приводит пресс-служба сената Узбекистана, в 2023 году в стране к уголовной ответственности были привлечены и осуждены 1911 несовершеннолетних, а в 2024 году — 2214. В прошлом году совершено 1238 преступлений, не представляющих большой общественной опасности, и 855 преступлений средней тяжести.

Ранее в Узбекистане частные агентства обязали учить выезжающих на работу законам других стран.

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