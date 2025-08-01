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В Узбекистане частные агентства обязали учить выезжающих на работу законам других стран

В Узбекистане агентства обязали учить выезжающих на работу законам других стран
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Collab Media/Shutterstock/FOTODOM

Сенат Узбекистана одобрил поправки в законодательство по обязательствам частных агентств занятости обучать сограждан, которые направляются на работу за рубеж, законам и правилам пребывания принимающей страны, а также обеспечению их необходимыми информационными материалами. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе верхней палаты парламента страны.

«На заседании сенаторы одобрили изменения и дополнения в законы «О частных агентствах занятости» и «О занятости населения», — сообщил представитель сената.

Уточняется, что документ о поправках направили на подпись президенту Узбекистана.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает мигрантов, работающих в России по квоте правительства, от тестирования на знание русского языка, отечественной истории и основ законодательства России.

30 июля министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Солеха Холмахмадзода заявила, что знание русского языка для граждан Таджикистана, выезжающих в РФ, а также их детей, является первостепенным и обязательным условием.

Ранее Володин рассказал, какие граждане не нужны России.

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