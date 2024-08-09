Мужчина вырезал свои инициалы на руинах Помпеи и был арестован

Британец вырезал свои инициалы на руинах Помпеи и был арестован, пишет Daily Star. В полиции сообщили, что он осквернил один из самых известных в мире объектов, находящихся под защитой ЮНЕСКО.

Как пишут СМИ, арестованным оказался 37-летний турист из Англии. Он оставил свои инициалы вместе с инициалами двух дочерей на Доме весталок в Помпеях, погребенных под потоком лавы во время извержения Везувия в 79 году.

Британец принес свои извинения. Теперь его обвиняют в нанесении ущерба культурному наследию. Ожидается, что ему придется оплатить ремонтные работы, стоимость которых может составлять сотни тысяч долларов. На данный момент этим делом занимается прокуратура Италии.

Ранее рисунки с изображением гладиаторов нашли в Помпеях. Вероятно, они были сделаны одним или несколькими детьми, которые играли во внутреннем дворе до того, как город был разрушен извержением Везувия.