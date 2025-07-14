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Женщина арестована за поцелуй маленького ребенка без согласия матери

В Испании арестовали женщину, поцеловавшую ребенка без согласия матери
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Shutterstock/FOTODOM

В Испании женщина арестована за поцелуй маленького ребенка без согласия матери, пишет местное издание 20 Minutos.

Мать находилась в парке Ареналь в Бильбао с годовалым ребенком, когда к ним подошла неизвестная женщина. Не сказав ни слова, она взяла ребенка и поцеловала его в губы. Через несколько минут после вызова сотрудники муниципальной полиции задержали предполагаемую виновницу неподалеку от места инцидента, также в парке.

Женщину доставили в местное полицейское управление, где она была допрошена и предстала перед судом по обвинению в сексуальном насилии. По информации СМИ, следствие рассматривает этот поступок как потенциально опасный и нарушающий личные границы малолетнего ребенка. Обстоятельства происшествия продолжают уточняться.

Ранее в В США бабушка переехала годовалую внучку газонокосилкой.

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