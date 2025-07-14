В Испании женщина арестована за поцелуй маленького ребенка без согласия матери, пишет местное издание 20 Minutos.

Мать находилась в парке Ареналь в Бильбао с годовалым ребенком, когда к ним подошла неизвестная женщина. Не сказав ни слова, она взяла ребенка и поцеловала его в губы. Через несколько минут после вызова сотрудники муниципальной полиции задержали предполагаемую виновницу неподалеку от места инцидента, также в парке.

Женщину доставили в местное полицейское управление, где она была допрошена и предстала перед судом по обвинению в сексуальном насилии. По информации СМИ, следствие рассматривает этот поступок как потенциально опасный и нарушающий личные границы малолетнего ребенка. Обстоятельства происшествия продолжают уточняться.

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