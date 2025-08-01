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В РФ чиновница провалилась под трибуну городской думы

В Самарской области чиновница провалилась под трибуну городской думы
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Telegram-канал «Кровавая барыня»

В Самарской области произошел инцидент, в результате которого чиновница Наталья Шиганова провалилась под трибуну городской думы. Об этом написала Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая Барыня».

Депутат Михаил Абдалкин, представляющий Самарскую область, рассказал, что происшествие случилось накануне заседания думы города Новокуйбышевска. По словам депутата, приглашенные чиновники начали подниматься на трибуну, и один из них провалился ногой в двухметровую дыру в полу, которая была прикрыта листом фанеры.

«Я оказался рядом и помог вытащить несчастного из портала в ад», — поделился депутат.

По информации, предоставленной Собчак, пострадавшая Шиганова получила травму колена и повредила брюки. Несмотря на это, чиновница осталась на заседании, в ходе которого обсуждался бюджет города.

Было обещано, что дыра в полу будет устранена в ближайшее время.

Накануне в Казачинско-Ленском районе Иркутской области двулетний ребенок провалился в выгребную яму уличного туалета, спасти его не удалось.

Ранее в Забайкалье школьник провалился в заброшенный бункер.

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