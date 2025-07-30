В Иркутской области двухлетний ребенок захлебнулся в выгребной яме

В Казачинско-Ленском районе области двулетний ребенок провалился в выгребную яму уличного туалета, спасти его не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в селе Улькан, двухлетний мальчик остался без присмотра взрослых во дворе частного дома. В какой-то момент малолетний упал в выгребную яму уличного туалета, наполненную водой, и захлебнулся.

Взрослые, обнаружив пропажу ребенка, попытались самостоятельно вытащить его из ямы, но безуспешно. Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства несчастного случая.

До этого в Крыму школьник попал в реанимацию, провалившись в 17-метровый колодец. Дети собирали черешню. Пострадавший, желая подняться повыше, взобрался на заколоченный досками 17-метровый колодец. Доски провалились, и мальчик провалился, он получил многочисленные травмы и был госпитализирован в отделение реанимации местной больницы.

Ранее в Забайкалье школьник провалился в заброшенный бункер.