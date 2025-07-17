Пара прямо в роддоме пыталась купить младенца за 7000 рублей

В Бразилии двух мужчин и их помощницу арестовали за попытку купить новорожденного прямо в роддоме, сообщает Último Segundo.

Полиция штата Амазонас арестовала трех человек по подозрению в незаконной схеме усыновления новорожденных. Известно, что однополая пара пыталась купить новорожденного за 500 реалов (7 тыс. рублей — прим. ред.) в роддоме муниципалитета Манакапуру. Правоохранители узнали о запланированной сделке, получив анонимное сообщение в мессенджер, и отправились в медучреждение.

В ходе проверки полицейские выяснили, что один из мужчин выдавал себя за биологического отца и пытался зарегистрировать ребенка, но безуспешно. Мать ребенка, оказавшаяся в тяжелом финансовом положении, согласилась продать младенца из-за долгов. Подозреваемые признались, что рассчитывали перевезти ребенка в Сан-Паулу. Им помогала женщина с опытом незаконного усыновления, она также попала за решетку. Известно, что пара пыталась усыновить ребенка законным способом, но не смогла довести процесс до конца из-за отсутствия необходимых документов.

Ранее в Москве мать получила шесть лет колонии за попытку продать младенца.