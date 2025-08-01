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Школьник из Москвы пытался пожарить курицу и получил удар током

В Москве голодный семиклассник получил сильный удар током, спасая обед
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Москве ребенок получил удар током, пытаясь приготовить курицу на обед. Об этом стало известно mk.ru.

Несчастный случай произошел 30 июля с 12-летним мальчиком в Восточном административном округе. Семиклассник гулял с другом и зашел к нему домой. Подростки проголодались и решили приготовить обед. Когда они стали жарить курицу на электроплите, выбило счетчик.

Мальчик собирался самостоятельно исправить проблему: открыл электрощиток, дотронулся до переключателей и получил удар током. В результате он получил серьезные ожоги рук и ног. Врачам удалось стабилизировать его состояние. Пострадавшего готовят к операции по пересадке кожи.

До этого 17-летний турист обварил ноги в гейзере в национальном парке Йеллоустон. Молодой человек отправился в поход и оказался в термальной зоне парка. В результате контакта с гейзером он получил серьезные ожоги стопы и лодыжки. Медицинская служба доставила пострадавшего в местную больницу для оказания помощи.

Ранее пенсионерке из Китая потребовалась пересадка кожи после сидения на горячем камне.

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