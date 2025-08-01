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В российском регионе женщина ударила ногой полицейского и попала под суд

Жительница Надыма ударила полицейского и оказалась под судом
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

На Ямале женщина ударила полицейского ногой и попала под суд. Об этом сообщает СУ СК по ЯНАО.

По данным следствия, 15 июня этого года жительницу Надыма, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, задержали за нарушение административного законодательства.

Женщина не хотела ехать в отдел полиции для составления протокола о мелком хулиганстве и препятствовала работе сотрудника МВД, ударив его ногой. В итоге нарушительницу обвинили в применении насилия к сотруднику полиции.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд. Фигурантке грозит реальное лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Великом Новгороде мужчину посадили за удар ногой в лицо полицейскому.

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