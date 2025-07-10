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Россиянин получил почти два года колонии за удар ногой в лицо полицейскому

В Великом Новгороде мужчину посадили за удар ногой в лицо полицейскому
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Великого Новгорода лишили свободы за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Инцидент произошел в январе этого года в одной из больниц Великого Новгорода. Мужчина находился в приемном покое и агрессивно отреагировал на законные требования и действия сотрудника полиции, который пытался его обезвредить.

Нападавший ударил полицейского ногой в лицо, но в итоге был задержан. В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Суд признал хулигана виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Сочи задержали мужчину после подзатыльника гаишнику.

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