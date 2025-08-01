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В Подмосковье продавщица-мигрантка заявила, что россияне «любят просрочку»

В Красногорске продавщица-мигрантка заявила о любви русских к просрочке
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Кадр из видео/Telegram-канал «Русская Община ZOV»

В Красногорске продавщица одного из магазинов заявила, что просроченные продукты якобы пользуются популярностью у россиян. Видео с ее словами опубликовал Telegram-канал «Русская община».

Активисты провели проверку продуктового магазина на Серебряном бульваре, где нашли нарушения. В торговой точке продавались алкоголь и сигареты с признаками контрафакта, а также продукты с истекшим сроком годности. Когда участники рейда предъявили испорченные товары, продавщица, предположительно мигрантка, заявила, что подобная продукция «востребована» и, по ее мнению, не представляет опасности даже для детей.

По данным канала, после прибытия участкового женщина попыталась помешать осмотру склада, преградив путь в подсобное помещение. Позже правоохранители установили, что она находится на территории России с нарушением миграционного законодательства. В отношении нарушительницы возбуждено административное производство, ей грозит депортация.

Материалы по фактам торговли нелегальной продукцией и санитарных нарушений направлены в контролирующие органы для проверки. Решается вопрос о привлечении владельца магазина к ответственности.

Ранее депутат ГД предложил депортировать из России семьи мигрантов-нарушителей.

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