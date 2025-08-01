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ВАРМСУ впервые предложила кандидата на должность мэра Благовещенска

Сопредседатель ВАРМСУ Гусева: от градоначальников зависит качество жизни людей
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Игорь Агеенко/РИА «Новости»

Важно, чтобы на позиции градоначальников приходили высококвалифицированные специалисты, так как от них зависит качество жизни людей, заявила сопредседатель всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева Telegram-каналу «Эксперт по Госдуме».

«Федеральный закон №33-ФЗ наделил ВАРМСУ полномочиями вносить своих кандидатов высшему должностному лицу субъекта РФ на должность главы муниципалитета, и мы впервые воспользовались этим правом. ВАРМСУ предложила губернатору Амурской области кандидатуру Олега Имамеева на пост мэра Благовещенска», — сказала она.

Как отметил политконсультант Павел Склянчук, за последние 2 года муниципальное сообщество стало серьезным субъектом политической жизни России.

Напомним, ранее Федеральный закон №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», принятый 20 марта 2025 года, наделил Ассоциацию правом вносить своих кандидатов высшему должностному лицу субъекта РФ на должность главы муниципалитета.

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