В Сербии задержали обвиняемого в трагедии в Нови-Саде экс- министра

Спецпрокуратура Сербии задержала обвиняемого в трагедии в Нови-Саде экс-министра

Спецпрокуратура Сербии по организованной преступности задержала бывшего министра строительства Томислава Момировича, которого считают одним из виновников трагедии в Нови-Саде. Об этом сообщает сербское издание Novosti.

Обрушение навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде является одним из поводов продолжающихся более полугода массовых протестов в Сербии. После трагедии, в результате которой не выжили 16 человек, Момирович ушел в отставку вместе с министром инфраструктуры Гораном Весичем.

«Снова выдано предписание задержать бывшего министра Горана Весича, хотя он и так является обвиняемым по делу», — сообщает сербское правительственное издание.

В правительстве Сербии задержание бывшего министра назвали попыткой госпереворота по указанию Европейского Союза. Спецпрокуратура действует независимо от исполнительной власти.

До этого Вучич заявил, что целью Кустурицы и оппозиции является исключительно его свержение.

Ранее Вучич обратился к протестующим и заявил, что они не смогут побороть государство.