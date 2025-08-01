В Сербии задержали обвиняемого в трагедии в Нови-Саде экс- министра

Спецпрокуратура Сербии по организованной преступности задержала бывшего министра строительства Томислава Момировича, которого считают одним из виновников трагедии в Нови-Саде. Об этом сообщает сербское издание Novosti.
Обрушение навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде является одним из поводов продолжающихся более полугода массовых протестов в Сербии. После трагедии, в результате которой не выжили 16 человек, Момирович ушел в отставку вместе с министром инфраструктуры Гораном Весичем.
«Снова выдано предписание задержать бывшего министра Горана Весича, хотя он и так является обвиняемым по делу», — сообщает сербское правительственное издание.
В правительстве Сербии задержание бывшего министра назвали попыткой госпереворота по указанию Европейского Союза. Спецпрокуратура действует независимо от исполнительной власти.
До этого Вучич заявил, что целью Кустурицы и оппозиции является исключительно его свержение.
Ранее Вучич обратился к протестующим и заявил, что они не смогут побороть государство.