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Уфимские подростки избили ногами 13-летнего школьника за «неформальный стиль»

Подростка в белой футболке и черных штанах избили за «неформальный стиль» в Уфе
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В Уфе 13-летнего мальчика избили за «неформальный стиль» до сотрясения мозга. Об этом «Осторожно, новости» рассказал сам пострадавший.

Во вторник, 29 июля, Мирон гулял по городу и столкнулся с двумя агрессивно настроенными подростками. Им показалось, что сверстник относит себя к «неформалам», и предъявили претензии к его стилю. В итоге молодые люди повалили жертву на асфальт и избили его ногами.

«Начали докапываться из-за стиля и из-за накрашенных ногтей, сказали что мол все «неформалы» плохо отзываются о лысых, значит я тоже. Отвели в переулок и заставили руками убирать лак с ногтей», — вспоминает мальчик.

Пострадавший не понимает, что именно не понравилось нападавшим, ведь в день инцидента он был одет в белую футболку и черные штаны. Мирон попал в больницу с сотрясением и гематомами. Злоумышленников разыскивают.

Ранее подросток залил свою бывшую девушку перцовкой и обстрелял из аэрозольного пистолета.

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