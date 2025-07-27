Подросток залил свою бывшую девушку перцовкой и обстрелял из аэрозольного пистолета

В Санкт-Петербурге подросток принес на встречу с экс-возлюбленной баллончик и пистолет. Об этом стало известно «Фонтанке».

Накануне 14-летняя девушка и 15-летний юноша, которые до этого были парой, но расстались, встретились, чтобы обсудить одну деталь. Школьница была недовольна тем, что в телефоне у ее бывшего осталась ее интимная фотография, и потребовала ее удалить.

Подростки устроили словесную перепалку, но в какой-то момент молодой человек продемонстрировал оружие, которое принес на встречу. Сначала он распылил в сторону девушки перцовый баллончик, а когда она попыталась убежать, выстрелил ей вслед из аэрозольного пистолета.

Школьница обратилась в больницу с ожогами спины, а ее мать отнесла в полицию заявление. Сейчас несовершеннолетнего хулигана ищут.

Ранее в Новосибирске иностранец ударил несовершеннолетнюю за отказ познакомиться.