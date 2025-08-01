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Россиянам рассказали, почему важно иметь хобби

Специалист Лебединская: работникам важно найти любимое хобби
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Людям важно найти любимое хобби и не фокусироваться только на рабочих задачах, чтобы у них была возможность восстановиться в случае возникновения сложностей на работе или в личной жизни. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по лидерству и мотивации, бизнес-тренер, которая обучает управленцев российских и западных компаний, приглашенный эксперт Сколково, РАНХиГС, агентства стратегических инициатив Антонина Лебединская.

По ее словам, без любимого дела человек рискует столкнуться с неуверенностью в себе и снижением уровня энергии.

«Если в одной области у вас волнение или даже шторм, вы можете восстанавливаться и брать силы в других областях. Рассуждаете так: «Да, сейчас со здоровьем есть нюансы, но я любим, у меня есть близкие, у меня есть любимое занятие, у меня есть любимая работа, и все будет хорошо»», — отметила Лебединская.

В связи с этим она порекомендовала найти область, где можно будет быстро добиться успеха или испытать радость, и уделять ей не менее одного раза в неделю. Эксперт добавила, что это сделает работников более счастливыми и продуктивными на работе.

Терапевт и физиотерапевт центра «Медфрендс» Дарья Цветкова рассказала «Газете.Ru», что ранние признаки деменции часто списывают на усталость, стресс или возрастные изменения. На фоне раннего развития заболевания возможно снижение интереса к хобби, появление проблем с планированием повседневных дел.

Ранее был составлен рейтинг хобби, которые делают людей умнее.

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