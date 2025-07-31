Сотрудника детсада обвинили в создании роликов со сценами насилия над детьми

В Австралии мужчину будут судить за съемки жестокого контента с малолетними

Сотрудника детского сада из Австралии будут судить за создание непристойного контента с детьми, сообщает Федеральная полиция Австралии (AFP).

По обвинению в производстве и хранении материалов с насилием над детьми перед судом предстанет 26-летний житель Артармона. Злоумышленник работал в службах внешкольного ухода (OOSH) с апреля 2021 года по май 2024 и снимал сцены насилия с участием десяти детей до шести лет в шести детских центрах в пригородах и центре Сиднея.

Расследование началось в июле прошлого года после обнаружения подобных материалов в даркнете. Во время обыска у подозреваемого изъяли мобильные устройства. После анализа данных мужчины арестовали в октябре 2024 года. Ему было предъявлено 13 обвинений, большинство эпизодов касаются использования детей младше 14 лет для создания насильственных материалов. Какое именно наказание грозит мужчине, не уточняется.

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