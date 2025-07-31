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Сотрудника детсада обвинили в создании роликов со сценами насилия над детьми

В Австралии мужчину будут судить за съемки жестокого контента с малолетними
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Сотрудника детского сада из Австралии будут судить за создание непристойного контента с детьми, сообщает Федеральная полиция Австралии (AFP).

По обвинению в производстве и хранении материалов с насилием над детьми перед судом предстанет 26-летний житель Артармона. Злоумышленник работал в службах внешкольного ухода (OOSH) с апреля 2021 года по май 2024 и снимал сцены насилия с участием десяти детей до шести лет в шести детских центрах в пригородах и центре Сиднея.

Расследование началось в июле прошлого года после обнаружения подобных материалов в даркнете. Во время обыска у подозреваемого изъяли мобильные устройства. После анализа данных мужчины арестовали в октябре 2024 года. Ему было предъявлено 13 обвинений, большинство эпизодов касаются использования детей младше 14 лет для создания насильственных материалов. Какое именно наказание грозит мужчине, не уточняется.

Ранее учитель пения давал наркотики школьнику, насиловал его и «приучал» к проституции.

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