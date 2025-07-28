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В России разорили уже все известные археологам могильники

Археолог ИА РАН Зеленцова: черные копатели уничтожают прошлое России
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Microgen/Shutterstock/FOTODOM

«Черные копатели» разрушают древние погребальные памятники, лишая науку возможности восстановить генетическую историю России. Об этом РИА Новости сообщила руководитель Волжской археологической экспедиции ИА РАН Ольга Зеленцова.

«Грабители уничтожают бесценный антропологический материал, позволяющий определить облик древнего населения. Они стирают наше прошлое», — подчеркнула эксперт.

Наиболее пострадавшими оказались могильники финно-угорских народов — муромы, мордвы и марийцев, где сохраняются уникальные металлические украшения. Также массово разграблены древнерусские курганы и поселения на юге страны.

В июле прошлого года российские археологи из музея-заповедника «Куликово поле» по следу черного копателя обнаружили наконечник пояса с тамгой I-II веков нашей эры в рамках исследования селища у деревни Барыбинки. Эта редкая археологическая находка связана с уникальным кладом женских украшений эпохи среднесарматской культуры.

Ранее был расшифрован древний шумерский миф о плененном боге и умной лисе.

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