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На рейсах «Аэрофлота» снова будут использовать металлические столовые приборы

«Аэрофлот» вернул металлические столовые приборы в «Бизнес»
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Аэрофлот

«Аэрофлот» с 1 августа 2025 года вновь начнет предлагать пассажирам, совершающим перелет в классе «Бизнес», металлические столовые приборы во время обслуживания питанием на борту, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Первые рейсы авиакомпании, на которых предложат металлические столовые приборы, будут совершены после 12:00 мск 1 августа из московского базового аэропорта и из Санкт-Петербурга.

В авиакомпании отметили, что со временем металлические столовые приборы вернут и на рейсах их внебазовых аэропортов.

Ранее «Аэрофлот» изменил правила перевозки животных в самолетах. Авиакомпания разрешила пассажирам перевозить в салоне два контейнера с питомцами, в каждый из которых можно поместить до трех животных. По данным пресс-службы, услуга также доступна на рейсах дочерней авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU.

Согласно установленным правилам, вес переноски, в которой размещается животное, не должен превышать 8 кг. При этом второй контейнер, размещенный на соседнем кресле, не должен превышать 15 кг.

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