Врач рассказала, как есть мороженое и не навредить фигуре

Мороженое не навредит фигуре, если правильно вписать его в суточный калораж. Об этом «Радио 1» рассказала врач диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко.

Она отметила, что иногда после мороженого людям может хотеться дополнительно съесть что-то сладкое.

«Человек не наедается одной порцией мороженого, он разогревает аппетит, чтобы следующий прием пищи был более обильным, и мозг получил удовольствием от принятых углеводов и жиров. Но часто из-за такого сладкого перекуса следующий прием пищи не идет по запланированному графику. И система сбивается», — сказала Лазуренко.

Врач предупредила, что в этом случае летний десерт может привести к набору жировой ткани. Чтобы этого избежать, она посоветовала пить воду для утоления жажды и заниматься физической активностью, чтобы утилизировать избытки глюкозы и замедлить процесс накопления жира.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Ирина Тарасова в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что мороженое в жару может стать «спусковым крючком» для сердечного приступа у некоторых людей. Она объяснила это тем, что резкий холод может вызвать спазм сосудов, питающих сердце. Здоровый человек не почувствует болей, но если сосуды изменены, например, поражены атеросклерозом, может возникнуть их спазм и, как следствие, ишемия миокарда.

Ранее россиянам рассказали, как изменились цены на мороженое за год.