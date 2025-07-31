Россиянам рассказали, как изменились цены на мороженое за год

Розничные цены на мороженое в России за год подскочили на 20%, однако, спрос на летний десерт сохраняется. Об этом НСН рассказал владелец и основатель сети кафе мороженого Gelateria PLOMBIR Евгений Драй, комментируя соответствующее исследование.

По его словам, спрос на мороженое во многом зависит от того, какие погодные условия устанавливаются в городах. Однако он уточнил, что этот критерий не столь критичен.

«В торговых комплексах спрос на мороженое есть даже в плохую погоду и дождь. Там кинотеатры, магазины, люди согреваются, развлекаются, потом покупают мороженое. Если говорим про уличную торговлю, то погода влияет на спрос, но на магазины это не распространяется особо», — заключил Драй.

Аналитики «Контур.Маркета» в ходе исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», на основе данных из 20 млн чеков за период июнь — июль 2024 и 2025 годов выяснили, что продажи кваса упали на 29%. Мороженое потеряло 10% покупателей по сравнению с 2024 годом. В большинстве регионов РФ температура была ниже нормы, что снизило потребление охлажденных продуктов. Из-за роста цен люди могут отказываться от «необязательных» покупок.

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