На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как изменились цены на мороженое за год

Специалист Драй: цены на мороженое в России выросли на 20%
true
true
true
close
Fikimkai/Shutterstock/FOTODOM

Розничные цены на мороженое в России за год подскочили на 20%, однако, спрос на летний десерт сохраняется. Об этом НСН рассказал владелец и основатель сети кафе мороженого Gelateria PLOMBIR Евгений Драй, комментируя соответствующее исследование.

По его словам, спрос на мороженое во многом зависит от того, какие погодные условия устанавливаются в городах. Однако он уточнил, что этот критерий не столь критичен.

«В торговых комплексах спрос на мороженое есть даже в плохую погоду и дождь. Там кинотеатры, магазины, люди согреваются, развлекаются, потом покупают мороженое. Если говорим про уличную торговлю, то погода влияет на спрос, но на магазины это не распространяется особо», — заключил Драй.

Аналитики «Контур.Маркета» в ходе исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», на основе данных из 20 млн чеков за период июнь — июль 2024 и 2025 годов выяснили, что продажи кваса упали на 29%. Мороженое потеряло 10% покупателей по сравнению с 2024 годом. В большинстве регионов РФ температура была ниже нормы, что снизило потребление охлажденных продуктов. Из-за роста цен люди могут отказываться от «необязательных» покупок.

Ранее врач рассказала, какой вид мороженого безопасен для фигуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами