Жители одного из районов Москвы жалуются на нашествие крыс

Жители московского района Отрадное жалуются на нашествие крыс. Вредители начали впервые появляться еще в мае прошлого года и к сегодняшнему дню заполонили квартиры, рассказала местная жительница «360.ru». По ее словам, люди начали сами отлавливать грызунов, так как дополнительную дератизацию в районе проводить отказались.

По словам жительницы, этим летом крыс стало «немеренно», что вынудило людей обращаться в различные инстанции с просьбой решить эту проблему. Однако в ответе жильцам сообщили, что мероприятия по дератизации проводятся по утвержденному графику.

«Но этого незаметно, потому что грызунов становится все больше и больше, — возмущается женщина. — Они уже начали прогрызать пол в квартире, залезать в шкафы, грызть еду и гадить на одежду. Стало страшно спать в квартире».

По словам собеседницы издания, крысы постоянно что-то грызут под полом, поэтому люди начали бояться, что их могут покусать. Особенно женщина переживает за своего ребенка, которому исполнился год. Сама она находится в положении и признается, что привозить в квартиру новорожденного очень боится.

Жильцы пока пытаются справиться с нашествием крыс самостоятельно, устанавливая клеевые мышеловки, однако пока положительных результатов не наблюдают – по их словам, вредители продолжают активно размножаться.

До этого американские ученые выяснили, что городские крысы активно распространяют бактерии лептоспироза – потенциально смертельного заболевания, передающегося через мочу грызунов. Генетический анализ подтвердил прямую связь между крысиным штаммом и случаем заражения человека в 2018 году.

Также исследователи предупреждали, что из-за глобального потепления высок риск роста количества крыс в городах. По их словам, более 40% увеличения популяции крыс связано с ростом среднегодовых температур из-за сжигания угля, нефти и газа. Обычно крысы размножаются каждый месяц, и каждая самка приносит от 8 до 16 детенышей. Дополнительные теплые недели позволяют крысам создавать на 1–2 поколения больше в год, что приводит к стремительному увеличению популяции.

Ранее кемеровские коммунальщики обвинили крыс в прогрызании трещин в асфальте.