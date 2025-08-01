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В Совфеде объяснили смысл нового подхода к лечению гипертоников

Сенатор Епифанова: новый подход к лечению гипертоников более продуман
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PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Продление лечения гипертоников с десяти дней до года – это важная мера, которая позволит перейти от краткосрочной помощи к более продуманной, устойчивой стратегии ведения серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Эта идея направлена на улучшение качества жизни россиян, заявила RT сенатор Ольга Епифанова.

Если пациентов будут сопровождать в течение длительного времени, это позволит врачам отслеживать динамику их состояния, выстраивать более точную терапию и вовремя выявлять те или иные отклонения. В целом это должно значительно снизить угрозу серьезных осложнений, в том числе вероятность инсульта и сердечной недостаточности, пояснила Епифанова.

Пациенты под таким внимательным и длительным наблюдением, по ее мнению, будут более дисциплинированно принимать лекарства, благодаря чему их артериальное давление будет всегда под контролем.

«Регулярное взаимодействие с врачами и расширенный спектр диагностических процедур позволяют своевременно корректировать лечение, особенно у пациентов с сопутствующими проблемами», — добавила сенатор, подчеркнув, что эта инициатива направлена на продление активного возраста страдающих гипертонией россиян.

Напомним, накануне Минздрав РФ предложил обновить стандарты лечения гипертонии. В соответствии с новой инициативой средняя продолжительность лечения людей с высоким давлением могут продлить до года вместо 10 дней. Список обязательных обследований для пациентов с высоким давлением может значительно расшириться – в ведомстве предлагают добавить более шести новых диагностических процедур, включая анализ крови на общий белок и билирубин, исследование активности печеночных ферментов (АЛТ и АСТ), рентгенографию грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и другие процедуры. Кроме того, предлагается ввести ежедневный осмотр кардиолога с обязательным участием среднего и младшего медицинского персонала.

Ранее врач призвал гипертоников включить в рацион лук и какао.

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