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В Петербурге девочка попала в реанимацию, разорвав селезенку на прогулке в детсаду

В Петербурге девочка получила разрыв селезенки на прогулке в детском саду
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Depositphotos

В Петербурге ребенок травмировался на площадке в детском саду. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе города. По предварительной информации, трехлетняя девочка упала через металлическое ограждение. Где в этот момент находились воспитатели, не уточняется.

В результате пострадавшая попала в больницу с разрывом селезенки и закрытой травмой живота. Медики направили ее в реанимацию.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники СК РФ.

«Следственным отделом по Красногвардейскому району по факту травмирования ребенка 2021 года рождения проводится процессуальная проверка», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратили внимание и в прокуратуре региона. Специалисты ведомства проверят, исполнялось ли в учреждении законодательство о безопасном пребывании малолетних в детском саду. Ход и результаты проверки СК находятся на контроле у прокуратуры.

Ранее воспитатели частного детсада в Уфе избивали ребенка за непослушание.

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