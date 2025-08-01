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Врач рассказала, могут ли пересаженные волосы прижиться навсегда

Врач Филева: пересаженные волосы могут прижиться навсегда
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Волосы из донорской зоны могут прижиться навсегда, однако для сохранения их плотности важно поддерживающее лечение. Об этом РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

По ее словам, критическим периодом после пересадки считаются первые 6–12 месяцев, поскольку в это время новые волосы проходят фазу шокового выпадения. После этого они будут постепенно отрастать, окончательный результат можно будет оценить через 12–18 месяцев. Чтобы сохранить результат, нужна пожизненная поддерживающая терапия. Так, это препараты миноксидила, мезотерапия, правильный уход.

«Кроме того, есть важные нюансы. Во-первых, пересадка не останавливает процесс естественного облысения в других зонах. Если у пациента продолжается андрогенетическая алопеция, через несколько лет может потребоваться дополнительная процедура для коррекции новых участков поредения», — предупредила Филева.

Врач-трихолог, эксперт компании Revixan Айгуль Ибатуллина до этого рассказала «Газете.Ru», что частые проблемы, которые возникают после имплантации волос, — это зуд, длительные покраснения, болезненность кожи, а также фолликулиты.

Ранее сообщалось, что в России разработали искусственные мышцы для пересадки.

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