Врач ответила, когда стоит начать подготовку детей к школе

Подготовку детей к школе стоит начать примерно за 10 дней до конца августа, чтобы они могли плавно перестроиться на учебный режим. Об этом «Москве 24» рассказала врач-педиатр, невролог, неонатолог Елена Кешишян.

По ее словам, не стоит пытаться нормализовать режим с 1 августа, чтобы ребенок смог отдохнуть и в последний месяц каникул. Ближе к концу месяца родителям важно контролировать время отхода ко сну и пробуждения, чтобы организм адаптировался к новому режиму. Кроме того, можно установить график приема пищи, который будет включать завтрак, обед и ужин.

«Важно помнить, что не выспавшийся ребенок плохо усваивает информацию и сосредотачивается. В то время как сон на протяжении 7–8 часов улучшает внимание и обучаемость», — заключила Кешишян.

Результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что более трети (36,2%) опрошенных россиян оценили свои затраты на подготовку детей к школе в 20% от зарплаты за месяц. 39,6% респондентов израсходуют от 20 до 50% зарплаты, еще 15,3% — свыше 50% ежемесячных выплат. Остальные 8,9% затруднились с ответом.

Ранее россиянам посоветовали поторопиться с покупкой школьных товаров.