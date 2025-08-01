На пляже Владивостока ребенка ударило током от лавки

Mash: во Владивостоке ребенка ударило током от лавки на пляже

Во Владивостоке ребенок пострадал во время прогулки на пляже. Об этом сообщает Amur Mash.

Инцидент произошел недалеко от мыса Кузнецова. Как рассказала мать, вместе с двухлетним ребенком они гуляли рядом с подсвеченными лавочками, лампы которых, судя по видео, находятся под местом для сидения.

В какой-то момент мальчик дотронулся до лавочки и получил удар током.

«Сильно испугался, начал плакать – успокоить его долго не могли. Другие дети, увидев это, тут же разбежались», – сообщается в публикации.

До этого на Алтае подросток-зацепер получил удар током во время поездки на крыше электропоезда. Когда состав тронулся, молодой человек оказался слишком близко к контактной сети.

Пострадавший получил многочисленные ожоги, но выжил. Его госпитализировали, сотрудники правоохранительных органов тем временем организовали проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Якутске мальчика ударило током от висящего провода, ребенок не выжил.