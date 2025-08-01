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На пляже Владивостока ребенка ударило током от лавки

Mash: во Владивостоке ребенка ударило током от лавки на пляже
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goodmoments/Shutterstock/FOTODOM

Во Владивостоке ребенок пострадал во время прогулки на пляже. Об этом сообщает Amur Mash.

Инцидент произошел недалеко от мыса Кузнецова. Как рассказала мать, вместе с двухлетним ребенком они гуляли рядом с подсвеченными лавочками, лампы которых, судя по видео, находятся под местом для сидения.

В какой-то момент мальчик дотронулся до лавочки и получил удар током.

«Сильно испугался, начал плакать – успокоить его долго не могли. Другие дети, увидев это, тут же разбежались», – сообщается в публикации.

До этого на Алтае подросток-зацепер получил удар током во время поездки на крыше электропоезда. Когда состав тронулся, молодой человек оказался слишком близко к контактной сети.

Пострадавший получил многочисленные ожоги, но выжил. Его госпитализировали, сотрудники правоохранительных органов тем временем организовали проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Якутске мальчика ударило током от висящего провода, ребенок не выжил.

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