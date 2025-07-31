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В Барнауле подросток выжил после удара током на крыше поезда

На Алтае подросток забрался на крышу электрички и получил удар током
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

На Алтае устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на железной дороге, зацепер забрался на крышу электрички и получил удар током. Об этом сообщается в Telegram-канале Транспортной полиции Сибири.

Подросток решил прокатиться на крыше электропоезда, он забрался на крышу, когда состав тронулся, зацепер оказался на критически близком расстоянии к контактной сети и получил удар током.

Пострадавший выжил с многочисленными ожогами, он госпитализирован, подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого на Урале юноша залез на трансформаторную будку и получил удар током на глазах у подруги. Инцидент произошел в поселке под Тугулымом. В день происшествия молодой человек отпросился погулять. Находясь рядом с местным магазином, он поднялся на трансформаторную будку, где его ударило током. Юноша получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

Ранее в Татарстане подросток не выжил, получив удар током на крыше поезда.

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