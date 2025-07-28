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В Якутске мальчика ударило током от висящего провода, ребенок не выжил

В Якутске ребенок дотронулся до провода и получил удар током, мальчика не спасли
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Восьмилетний мальчик не выжил после того, как коснулся провода на улице. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Широких-Полянского. По данным следователей, ребенок дотронулся до провода, который свисал с воздушной линии электропередач. В результате он получил разряд тока, спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Свердловской области пострадал мальчик из Тюмени. Он отпросился у бабушки, к которой приехал, погулять. Около местного магазина он поднялся на крышу трансформаторной будки, где его ударило током.

Все это происходило на глазах его 16-летней знакомой. О произошедшем родственники ребенка узнали от продавца магазина.

Ранее в Калужской области подросток попал в больницу, прокатившись на электричке.

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