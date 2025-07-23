Россиянам рассказали о пользе от работы на даче

Физический труд на даче благотворно влияет на состояние организма и продлевает жизнь. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.

К слову, менеджер по развитию сегментов компании-производителя решений из каменной ваты Александр Коршунов в интервью газете «Известия» назвал лучшее время года для покупки дачи. По его словам, летом есть возможность в полной мере оценить, на каком участке предстоит проводить сезон — увидеть его состояние, растущие там цветы и растения, общее окружение, а также потенциальных соседей.

«Совет начинающим дачникам — меньше слушайте то, что говорят в интернете, потому что там много глупых и пустых советов, а еще больше разводов на деньги. Все думают, что выращивание растений — это просто, но на самом деле это куда сложнее», — предупредил Туманов.

При этом он подчеркнул, что труд должен приносить радость, а не дикую усталость, поэтому лучше постараться себя не перегружать.

Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что в жаркие дни дачникам следует переносить работу, связанную с физическими нагрузками, на раннее утро. Она отметила, что на жаре в +30...+35 °C нагрузка на сердце увеличивается в два-три раза даже у здоровых людей.

Ранее флорист объяснила, как ухаживать за комнатными растениями в жару.