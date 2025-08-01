Профессор назвала неожиданный побочный эффект от «уколов» для похудения

Применение инъекций для похудения может спровоцировать развитие депрессии. Об этом kp.ru рассказала доктор биологических наук, профессор, специалист по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека Анча Баранова.

«Только не от самого препарата. Для многих современных людей еда стала основным, самым мощным источником удовольствия. Когда из жизни исчезают шашлыки и тортики — хоть благодаря уколам, хоть при классической похудательной диете — источник удовольствия пропадает», — пояснила профессор.

По ее словам, в целом «уколы стройности» имеют побочные эффекты. Однако Баранова призвала не демонизировать их. Она напомнила, что отказ от диеты и спорта может привести к набору веса так же, как и отмена препарата, потому что поддержание формы требует постоянных усилий.

Ученые из Университета Макгилла до этого выяснили, что агонисты рецепторов GLP‑1, такие как «Оземпик», могут повышать риск развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и ее осложнений. Они проанализировали данные о состоянии здоровья более 113 тысяч пациентов, часть из которых применяла препараты GLP‑1, а часть — лекарства из другой группы (ингибиторы SGLT‑2).

Ранее сообщалось, что у популярных препаратов для похудения нашли новый недостаток.