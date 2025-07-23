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У популярных препаратов для похудения нашли новый недостаток

JCEM: уколы для похудения не улучшают кардио‑респираторную выносливость
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

«Оземпик» и другие инъекционные препараты для похудения помогают снижать вес, но не повышают работоспособность сердечной и дыхательной систем. К такому выводу пришли ученые из Университета Виргинии. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

«Оземпик» относится к классу агонистов рецепторов GLP‑1. Эти лекарства снижают уровень сахара в крови и замедляют продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту, блокируя чувство голода. Однако, как показал анализ предыдущих исследований, такие препараты они не обеспечивают ключевого долгосрочного эффекта — улучшения кардио-респираторной выносливости (CRF). По словам ученых, именно CRF считается важным предиктором смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы исследования отмечают, что во время терапии пациенты теряют не только жировую массу, но и значительное количество безжировой ткани — в том числе мышц. По их оценкам, на мышечную ткань может приходиться до 40% общего снижения массы тела. Это сопряжено с повышенным риском ухудшения физической функции и общего состояния здоровья.

Ученые подчеркивают, что такие препараты должны использоваться в сочетании с другими мерами — регулярной физической активностью, контролем рациона и достаточным потреблением белка. Больше всего белка содержится в мясе, птице, рыбе и морепродуктах, однако получать это питательное вещество можно также из бобовых и семян.

Ранее препараты от ожирения повлияли на мужскую половую функцию.

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