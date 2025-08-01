На Аляске медведица напала на мужчину с собакой

Мужчина пострадал при нападении медведицы в городе Анкоридж на Аляске. Об этом сообщила телекомпания ABC News.

Инцидент произошел утром 26 июля на тропе Барбара Фолс. По информации местной полиции, хищница напала на мужчину, когда тот выгуливал собаку. Это уже второе нападение медведя в этом районе за неделю.

Как пояснил представитель полиции Кристофер Барраза, животное вело себя агрессивно, защищая медвежонка. По его словам, лай собаки помог пострадавшему выиграть несколько секунд, чтобы применить медвежий спрей. После того как угроза миновала, мужчина обратился за помощью в службу спасения. Его госпитализировали с легкими травмами руки, и в тот же день он был выписан.

На месте происшествия работали сотрудники Департамента рыболовства и охоты Аляски, однако обнаружить медведицу не удалось.

Подобное нападение произошло в Канаде, но женщина отбила мужа от двух напавших на него медведей. Супруги во время велопрогулки случайно застали двух медведей. Женщина рассказала, что сначала услышала крик мужа, а затем увидела, как на нее бросился один из зверей. Не теряя самообладания, она достала специальный противомедвежий спрей и распылила его в сторону животного.

Ранее турнир по гольфу в Японии перенесли из-за медведя.