В Канаде женщина отбила мужа от двух напавших на него медведей, пишет Fox News.

Согласно сообщению Службы охраны природы Британской Колумбии, супруги во время велопрогулки случайно застали двух медведей врасплох, что, вероятно, и спровоцировало нападение. Женщина рассказала, что сначала услышала крик мужа, а затем увидела, как на нее бросился один из зверей. Не теряя самообладания, она достала специальный противомедвежий спрей и распылила его в сторону животного.

В этот момент она заметила, что на супруга бежит второй медведь, и повторно применила спрей, успешно отогнав обоих гризли. Мужчина получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован. По словам официальных лиц, действия женщины, вероятно, спасли обоим жизнь.

После инцидента сотрудники полиции и специалисты по дикой природе осмотрели место происшествия, опросили пострадавших и проконсультировались с экспертом по хищникам. Было установлено, что поведение медведей, скорее всего, было защитной реакцией — животные, вероятно, почувствовали угрозу, когда пара неожиданно приблизилась к ним на узкой тропе. Не было никаких признаков того, что медведи проявляли агрессию ранее или охотились на людей.

Власти временно перекрыли три основные тропы в районе происшествия и установили ловушки. Однако поиск медведей в тот и следующий день не дал результатов. Следов животных обнаружено не было.

Ранее турнир по гольфу в Японии перенесли из-за медведя.