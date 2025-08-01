В Приморье объявили штормовое предупреждение

Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение о сильных дождях и подъеме уровней рек на 4 августа. Об этом сообщается на сайте Примгидромета.

Ночью и днем в понедельник в Приморском крае и во Владивостоке ожидаются сильные дожди, за 12 часов должно выпасть 15–45 мм осадков, местами очень сильные — 50 мм осадков за 12 часов, а также сильные ливни — 30 мм и более за 1 час. Прогнозируется ветер с порывами до 15–20 м/с.

В Примгидромете подчеркнули, что на реках региона ожидаются подъемы уровня воды на 0,6–2,0 м, на малых реках южной половины края — до 3 м, с выходом рек из берегов, подтоплением пониженных территорий, отдельных хозяйственных объектов, участков дорог местного значения.

До этого в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Местным жителям рекомендовали воздухопроницаемую одежду из хлопка. Если выходить на улицу, то обязательно в головных уборах, а также пить больше воды. Кроме того, местным жителям посоветовали отказаться от лишней физической нагрузки.

Ранее сообщалось, что россияне раскупили кондиционеры на фоне июльской жары.