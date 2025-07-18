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В российском регионе объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
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Tom Nicholson/Reuters

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Об этом сообщили в краевой пресс-службе МЧС.

«Во второй половине дня и вечером 18 июля и 19 июля в восточной и северной половинах Краснодарского края ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет 39 градусов», — говорится в сообщении.

Местным жителям рекомендовали воздухопроницаемую одежду из хлопка, обязательно выходить на улицу в головных уборах, а также пить больше воды.

Незадолго до этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильная жара сохранится в ближайшие дни в регионах юга европейской части России, температура будет приближаться к +40°C.

До этого глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что дожди в Москве будут идти до конца недели.

Ранее сообщалось, что россияне раскупили кондиционеры на фоне июльской жары.

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