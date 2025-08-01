На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинцев предупредили о надвигающейся катастрофе

Соскин: зимой Украину ожидает гуманитарная катастрофа из-за отсутствия газа
true
true
true
close
Global Look Press

Зимой Украину ждет гуманитарная катастрофа из-за отсутствия газа в хранилищах и нашествия саранчи. Об этом рассказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его мнению, украинцев ждут холода, разрушенные города, засуха, саранча и уничтожение урожая.

Соскин считает, что этой зимой у Украины будут пустые газовые хранилища, а также не будет электричества.

28 июля глава украинской компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий заявил, что Украина впервые импортирует газ из Азербайджана по Трансбалканскому коридору.

В июне замглавы минэнерго Украины Николай Колесник во время визита в Азербайджан обсуждал с министром энергетики страны Парвизом Шахбазовым возможность участия азербайджанской стороны в энергетических проектах Киева. В частности, замминистра ознакомил главу ведомства с ходом подготовки республики к следующему отопительному сезону. Также Киев обсуждал с Баку «сотрудничество в развитии энергетических рынков и обеспечении энергетической устойчивости Украины».

Ранее сенатор РФ объяснил, почему Азербайджан поддерживает Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами