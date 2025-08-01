Зимой Украину ждет гуманитарная катастрофа из-за отсутствия газа в хранилищах и нашествия саранчи. Об этом рассказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его мнению, украинцев ждут холода, разрушенные города, засуха, саранча и уничтожение урожая.

Соскин считает, что этой зимой у Украины будут пустые газовые хранилища, а также не будет электричества.

28 июля глава украинской компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий заявил, что Украина впервые импортирует газ из Азербайджана по Трансбалканскому коридору.

В июне замглавы минэнерго Украины Николай Колесник во время визита в Азербайджан обсуждал с министром энергетики страны Парвизом Шахбазовым возможность участия азербайджанской стороны в энергетических проектах Киева. В частности, замминистра ознакомил главу ведомства с ходом подготовки республики к следующему отопительному сезону. Также Киев обсуждал с Баку «сотрудничество в развитии энергетических рынков и обеспечении энергетической устойчивости Украины».

Ранее сенатор РФ объяснил, почему Азербайджан поддерживает Украину.