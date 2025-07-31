Россиянам рассказали, какие продукты помогают пережить жару

Улучшить самочувствие во время экстремальной жары можно с помощью правильного подхода к организации питания. Важно сделать его лёгким, чтобы не перегружать организм в самые пиковые моменты, а также не забывать про отдельные продукты – например, кисломолочку, рассказала RT диетолог Елена Соломатина.

Во время жары тяжелее всего приходится в дневные часы, поэтому обед должен быть максимально лёгким, считает врач.

«А вот ближе уже к закату, конечно, не совсем перед сном, солнце уже будет уходить, организму будет попроще, полегче усваивать более тяжёлую еду, которую в принципе мы обычно съедаем в обед», — пояснила диетолог.

Она призвала не делать слишком больших интервалов между приёмами пищи, сохранив трёхразовое питание. Так организму будет легче вырабатывать необходимое количество ферментов и желудочного сока. Есть рекомендуется дробно, небольшими порциями.

В рацион Соломатина в жару порекомендовала включить рыбу, кисломолочные и ферментированные продукты, а также некрахмалистые овощи и несладкие ягоды.

Напомним, до этого кандидат медицинских наук, врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что во время жаркой погоды пить алкогольные напитки категорически не рекомендуются – они блокируют выработку вазопрессина, антидиуретического гормона, контролирующего уровень воды в организме. Почки начинают активно выводить жидкость, что грозит обезвоживанием и тепловым ударом. Помимо спиртного, в антирейтинг напитков для жары Демьяновская включила сладкую газировку и соки, а среди продуктов призвала отказаться от конфет, пирожных и прочих сладостей, резко повышающих уровень глюкозы в крови и нагружающих и без того уставший в такую погоду организм.

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