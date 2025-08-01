Правительственные сайты Чехии подверглись кибератаке

Неизвестные хакеры совершили кибератаку на веб-страницы ряда чешских министерств и ведомств, включая МВД и полицию республики. Об этом сообщает Чешское радио.

По словам представителя полиции Йозефа Боцана, причиной сбоя и временной недоступности сайтов стала DDoS-атака из-за рубежа. Работа правительственных ресурсов была полностью восстановлена.

Представители правоохранительных органов выясняют, кто стоит за атакой на сайты.

До этого российские хакеры из группировки KillNet подготовили удар возмездия за кибератаки на российские ресурсы, совершенные 29 и 30 июля.

Telegram-канал Mash сообщал, что за кибератаки на российские ресурсы 29 и 30 июля несут ответственность украинские хакеры, которые сотрудничали с французской группировкой Anonymous. По данным издания, хакеры работали под кураторством британской разведки MI6 и ЦРУ. Согласно публикации, злоумышленники использовали DDoS-атаки при поддержке зараженного стиллера, который был ранее распространен в российском инфополе.

Ранее один из крупнейших в мире операторов связи Orange стал жертвой кибератаки.