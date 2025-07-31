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Российские хакеры пообещали отомстить Европе и Украине за кибератаки в РФ

Хакеры из KillNet подготовили удар возмездия за кибератаки в России
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Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

Российские хакеры из группировки KillNet подготовили удар возмездия за кибератаки на российские ресурсы, совершенные 29 и 30 июля. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В KillNet утверждают, что создали «беспрецедентное сетевое оружие», которое выходит за рамки привычных методов цифровой войны. По их словам, это будет не просто DDoS — последствия обещают быть куда серьезнее. Хакеры предупредили, что первой под удар попадет Франция. Они пообещали устроить коллапсы на транспорте, в промышленности, отключить интернет и вывести из строя все устройства.

«Я предлагаю Евросоюзу сыграть в нашу игру. Мы атакуем, вы защищаетесь. Ваши страны — это наш полигон», — говорится в заявлении хакеров.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что за кибератаки на российские ресурсы 29 и 30 июля несут ответственность украинские хакеры, которые сотрудничали с французской группировкой Anonymous. По данным издания, хакеры работали под кураторством британской разведки MI6 и ЦРУ. Согласно публикации, злоумышленники использовали DDoS-атаки при поддержке зараженного стиллера, который был ранее распространен в российском инфополе.

Целью хакеров было создание коллапса во всевозможных информационных структурах и недовольства среди россиян. В публикации говорится, что в атаке принимала участие международная компания в сфере кибербезопасности Hacken.

Ранее российские хакеры взломали главную программу ВСУ.

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