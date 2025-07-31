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Житель Тольятти инвестировал в мошенников 1,5 млн рублей

В Тольятти мужчина инвестировал в мошенников 1,5 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

В Тольятти 54-летний мужчина лишился крупной суммы денег, поверив в доход от инвестиций. Об этом сообщает nesluhi.info.

Все началось с того, что неизвестный позвонил местному жителю с заманчивым предложением — получить доход от инвестиций. Россиянин поверил аферисту, не проверив легитимность «брокерской фирмы», и перевел 1,5 млн рублей на указанный счет. Когда пришло время получить свои средства обратно, мужчина не смог этого сделать. Связь с лжеброкером прервалась.

Потерпевший обратился в полицию, когда понял, что его обманули. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее россиянин вложил миллионы в фальшивую биржу и остался без денег и машины.

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