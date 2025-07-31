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Россиянин вложил миллионы в фальшивую биржу и остался без денег и машины

В Ярославле мужчина вложил в фальшивую биржу 11 млн рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Житель Ярославля поверил в легкий заработок и лишился 11 млн рублей и машины. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительное органы обратился 39-летний местный житель. Мужчина сообщил, что наткнулся в сети на заманчивое предложение о инвестировании. Он установил специальное мобильное приложение и ввел личные данные для обратной связи.

Через некоторое время с заявителем в одном из мессенджеров связался неизвестный мужчина, который представился «трейдером инвестиционной площадки» и рассказал про условия работы и возможном заработке.

Поверив в быстрый доход, потерпевший начал торговать на бирже и получил неплохой доход. Однако вывести заработанное не получилось. На связь с ним вышел лжеброкер, который сообщил, что для вывода денег, необходимо пополнить некий лицевой счет.

«Мужчина начал действовать в соответствии с получаемыми инструкциями: взял накопления супруги и матери, оформил кредит под залог автомобиля и перевел все деньги на указанные счета. После перевода средств, «трейдер» на связь не вышел, личный кабинет в приложении стал недоступен», — сообщили в региональном МВД,

Общий ущерб составил 11 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянка проехала 200 км на такси, чтобы отдать мошенникам 89 млн.

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