В Санкт-Петербурге толпа избила молодого участника СВО около магазина

В Санкт-Петербурге толпа избила молодого участника специальной военной операции (СВО) на Украине около продуктового магазина. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Врачи Александровской больницы спасают участника СВО, который был избит у продуктового магазина в Невском районе», — говорится в публикации.

По данным издания, в полицию позвонил местный житель и рассказал, что около жилого дома на улице Коллонтай неизвестные избивают участника СВО. К моменту прибытия наряда неизвестные успели скрыться, а потерпевшего забрала скорая помощь.

Медики зафиксировали у военнослужащего переломы и ссадины, его состояние оценивается как тяжелое. Выяснилось, что ему 20 лет, родом он из Челябинской области и принимал участие в боевых действиях.

Издание пишет, что правоохранители пока не смогли опросить молодого человека, потому что он находится в реанимации. Проводится проверка, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, причина избиения неизвестна.

Другой случай произошел 13 июня в Волгограде. В Спартановке, спальном районе на севере города, молодые люди избили участника СВО, когда он с супругой возвращались домой из кафе. Они переходили проезжую часть на улице Николая Отрады, но в этот момент мимо пронеслись мотоциклы. Мужчина сделал замечание водителям, проехавшим на запрещающий сигнал светофора, а те в ответ принялись его избивать.

Ранее на Камчатке похитили участника СВО ради двух миллионов рублей.