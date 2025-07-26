На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге толпа избила молодого участника СВО около магазина

«Фонтанка»: в Петербурге толпа избила 20-летнего участника СВО около магазина
true
true
true
close
«Газета.Ru»

В Санкт-Петербурге толпа избила молодого участника специальной военной операции (СВО) на Украине около продуктового магазина. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Врачи Александровской больницы спасают участника СВО, который был избит у продуктового магазина в Невском районе», — говорится в публикации.

По данным издания, в полицию позвонил местный житель и рассказал, что около жилого дома на улице Коллонтай неизвестные избивают участника СВО. К моменту прибытия наряда неизвестные успели скрыться, а потерпевшего забрала скорая помощь.

Медики зафиксировали у военнослужащего переломы и ссадины, его состояние оценивается как тяжелое. Выяснилось, что ему 20 лет, родом он из Челябинской области и принимал участие в боевых действиях.

Издание пишет, что правоохранители пока не смогли опросить молодого человека, потому что он находится в реанимации. Проводится проверка, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, причина избиения неизвестна.

Другой случай произошел 13 июня в Волгограде. В Спартановке, спальном районе на севере города, молодые люди избили участника СВО, когда он с супругой возвращались домой из кафе. Они переходили проезжую часть на улице Николая Отрады, но в этот момент мимо пронеслись мотоциклы. Мужчина сделал замечание водителям, проехавшим на запрещающий сигнал светофора, а те в ответ принялись его избивать.

Ранее на Камчатке похитили участника СВО ради двух миллионов рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами